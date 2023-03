The Voice 2023 - Abram chante "Cornerstone" de Benjamin Clementine - Auditions à l'aveugle

Il s'appelle Abram, a 33 ans et interprète ce soir le titre "Cornerstone" de Benjamin Clementine. Abram est chanteur de rue. Avant, il était data analyste. Mais, il y a environ un an, il décide de tout quitter pour pouvoir exercer sa passion. Lui, ce qu'il aime, c'est partager des émotions. Pour Abram, chanter dans la rue lui permet de faire d'incroyables rencontres. D'ailleurs, dans la family room, il est accompagné de deux passants devenus amis. Monter sur le plateau de The Voice est la concrétisation de cette année passée dans la rue. Mais, peu habitué à la scène, Abram est très stressé. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023