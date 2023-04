The Voice 2023 - Aiden chante "La boxeuse amoureuse" de Arthur H

Aiden chante ce soir "La boxeuse amoureuse" de Arthur H. Aiden est infirmier de nuit en réanimation depuis 3 ans. Il adore ce métier pour son côté humain, mais c’est aussi un métier difficile. La musique l’aide justement à évacuer ce trop plein d’émotions. En plus du chant, Aiden compose ses textes et retranscrit les situations qu’il rencontre au quotidien. Pour Aiden, le fait de monter sur une scène aussi grande que celle de The Voice est très intimidant. Il est angoissé à l’idée d’être écouté par des millions de gens. Ce soir, il va essayer de mettre son stress de coté pour pouvoir se concentrer sur son texte.. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023