The Voice 2023 - Aïsha VS Sydney Ferrier VS Jade Nahomy chantent "Bang bang" de Jessie J (Battles)

Pour leur deuxième Battle, Bigflo et Oli décident de composer un trio : Aïsha, Sydney Ferrier et Jade Nahomy. Ils vont s'affronter sur le titre "Bang Bang" de Jessie J. Un exercice très difficile pour les talents car cette chanson comporte du chant, du rap, de la rythmique... Gros challenge pour Aïsha, Sydney et Jade ! Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Bigflo et Oli ? EXTRAIT Battles du 29 avril 2023