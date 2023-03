The Voice 2023 - Vous vous souvenez de Fanchon, talent de The Voice Kids ?

Ce n’est pas la première fois que Fanchon se présente à The Voice. Elle avait participé à la saison 6 de The Voice Kids et avait atteint l’étape des battles dans l’équipe de Patrick Fiori. Fanchon avait participé à la même saison que Nour, la gagnante de The Voice 2022. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023