The Voice 2023 - Andreaa chante "It's a Man's Man's Man's World" de James Brown - Auditions à l'aveugle

Andreaa a 18 ans et vient de Nice. Ce soir, elle chante "It's a Man's Man's Man's World" de James Brown. The Voice est le premier concours de toute la vie d’Andreaa ! Pour elle, se confronter à la scène de The Voice est un rêve. Depuis toute petite, Andreaa est fan de l’émission. Elle a d’ailleurs pu y découvrir les premiers pas d’Anne Sila, Slimane ou encore Louane. Des vies changées à jamais grâce à The Voice et des parcours très inspirants pour Andréaa. Si un fauteuil se retourne sur sa voix, c’est la consécration de sa vie et le début d’une grande aventure. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023