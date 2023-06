The Voice 2023 – Arslane chante en duo avec Vitaa, « A fleur de toi » (Finale)

Pour son duo, Arslane sera accompagné de Vitaa. Ensemble, ils vont chanter le titre « A fleur de toi » de l’artiste. Ce binôme sonne comme une évidence. Entre la générosité et la sensibilité d’Arslane puis la voix et l’émotion de Vitaa, cette prestation s’annonce très émouvante ! Le public sera-t-il séduit ? EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023