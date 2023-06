The Voice 2023 – Arslane chante « Lettre à France » de Michel Polnareff (Finale)

Arslane ou l’homme à la générosité débordante ! Au fil de la compétition, Arslane a su prendre confiance et ouvrir son cœur. Il a eu le déclic qui lui a permis de vivre pleinement ses prestations et surtout transmettre des émotions… Pour sa coach Amel, Arslane fait évidemment partie des plus grandes voix du programme. Il n’a cessé de prouver qu’il méritait sa place dans ce dernier carré. Afin d’atteindre la Super Finale, Arslane décide de tout miser sur l’émotion en interprétant le titre « Lettre à France » de Michel Polnareff. Réussira-t-il à convaincre le public ? EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023