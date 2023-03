The Voice 2023 - Arslane chante " No time to die" de Billie Eilish - Auditions à l'aveugle



Nikos Aliagas ou Vianney En savoir plus sur Dans la vie, Arslane est ingénieur. Parallèlement, il exerce le métier d’assistant aux personnes âgées. Il s’occupe d’un monsieur depuis plusieurs années. Arslane est présent tous les jours et lui prépare les repas. À force de partager chaque moment de vie ensemble, ils ont tissé un lien très fort. Arslane a appris la musique seul. Il chante souvent des chansons au monsieur dont il s’occupe. C’est un moyen pour lui de le rendre heureux. Ce soir, il se présente sur la scène de The Voice avec beaucoup de hâte et un peu d’appréhension. Il espère pouvoir faire retourner les coachs sur sa prestation. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023