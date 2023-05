The Voice 2023 - Arslane chante "The Impossible Dream" de Andy Williams (Super Cross Battle)

Voici la septième et avant-dernière Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Arslane de la Team Amel Bent à Clem de la Zazie. Arslane, cet ingénieur a appris la musique en étudiant le corps humain (voir son coaching intégral encore en ligne sur MYTF1), mais ce n'est pas là son seul atout, Arslane est un homme généreux qui n'hésite pas à donner de son temps libre pour s'occuper des personnes âgées. Ce soir, il va tenter d'accéder à son rêve impossible : se qualifier pour les demi-finales avec un titre d'Andy Williams : "The impossible Dream". Extrait de The Voice du 20 mai 2023