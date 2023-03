The VOice 2023 - Arslane, talent au grand cœur ! Regardez pourquoi vous allez l'adorer

On peut être ingénieur, avoir une vie bien remplie, chanter divinement bien et avoir un coeur gros "comme ça". Arslane qui se présente aux auditions à l'aveugle cette saison est ingénieur. Parallèlement, il exerce le métier d’assistant aux personnes âgées. Il s’occupe d’un monsieur depuis plusieurs années. Arslane est présent tous les jours et lui prépare les repas. À force de partager chaque moment de vie ensemble, ils ont tissé un lien très fort. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023