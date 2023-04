The Voice 2023 - Arslane VS Malicia chantent "XY" de Vitaa et Slimane (Battles)

Pour sa deuxième Battle, Amel Bent décide d'opposer deux talents : Arslane et Malicia. Tous les deux provoquent quelque chose de fort tant sur le plan vocal que sur le plan humain. Ce sont deux talents au service des autres. Pour représenter cela, ils vont s'affronter sur le titre "XY" de Vitaa et Slimane. Qui pourusivra l'aventure avec Amel Bent ? EXTRAIT Battles du 29 avril 2023