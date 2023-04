The Voice 2023 - Au jeu des ressemblances, Mister M et Morgan remportent le game

Morgan n'a jamais participé à The Voice, mais il connaît bien l'émission puisque son frère Mister Mat était finaliste dans l'équipe de Vianney l'année dernière. Ensemble, ils partagent la passion de la musique et surtout de la guitare : à eux deux, ils en ont une collection impressionnante. Morgan est très stressé à l'idée de monter sur la scène de The Voice pour ses auditions à l'aveugle. Il espère pouvoir faire ses preuves et plaire au public : deux défis qu'il est prêt à relever. Ce soir, il marche dans les pas de son grand-frère. Il espère bien faire le même parcours que lui et arriver en finale.