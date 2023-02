The Voice 2023 - Aurélien chante "Ave Maria" de Franz Shubert - Auditions à l'aveugle

Aurélien interprète ce soir "Ave Maria" de Franz Shubert. Ce garçon de 34 ans va vous surprendre ! Dans la vie, il est magasinier. Préparer les commandes, vider les camions de livraison… Un métier qui lui plait véritablement et qui l’épanoui dans son quotidien. Mais un rêve l’habite. Le rêve de musique. Transformer son quotidien pour vivre de sa passion. Aurélien est passé par tous les styles musicaux : de la comédie musicale au rock pur et dur, Marylin Manson…Il a des capacités hors normes sans jamais avoir pris de cours de chant. Aux auditions à l’aveugle, il prend un risque et reprend Ave Maria. Un registre lyric qu’il maîtrise peu. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023