the Voice 2023 – Aurélien chante en duo avec Patrick Bruel, « Casser la voix » (Finale)

Pour son duo, Aurélien sera accompagné de Patrick Bruel. Ensemble, ils vont chanter le tube « Casser la voix » de l’artiste. Notre magasinier vit un rêve éveillé ! Il se retrouve en finale, sur la scène de The Voice, aux côtés d’une des plus grandes stars de la chanson française. Aurélien ne pouvait pas espérer mieux pour clôturer son parcours The Voice ! EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023