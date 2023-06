The Voice 2023 – Aurélien chante « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel (Finale)

Schubert, Balavoine, Queen… Sur le plateau de The Voice, Aurélien n’a cessé de nous impressionner avec ses prestations. Pourtant, Aurélien ne vient pas du monde artistique, il en est plutôt à l’opposé. Mais, il a ce don qu’il ne peut ignorer. Puissance, maîtrise, émotion, performance… Ce cocktail parfait a mené Aurélien jusqu’au carré final. Ce soir, notre autodidacte compte bien nous toucher en interprétant le titre « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Ce choix sera-t-il payant ? EXTRAIT de la La finale de The Voice du 03 juin 2023