The Voice 2023 - Aurélien, gagnant de la saison : "Je me sens coupable"

Découvrez les premières réactions de Aurélien, le grand gagnant de la saison de the Voice 2023. Il dédie sa victoire à sa famille et à ses collègues. Lui le magasinier de 34 ans, a été contraint de poser des congés sans solde pour pouvoir participer aux différentes étapes de la compétition. Un parcours sans faute qui lui ouvre les portes du monde artistique et pourtant aujourd'hui encore, Aurélien ne se sent pas légitime.. Découvrez son interview exclusive.