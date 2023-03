The Voice 2023 - Awan chante "Money Money Money" de ABBA - Auditions à l'aveugle

Awan chante "Money Money Money" de ABBA. Awan rêve depuis 8 ans de participer à The Voice. Chaque année, il passe le casting et chaque année il est recalé. Mais cette fois ci, c’est la bonne !! C’est enfin le moment pour lui ! L’émotion est grande ce soir… Depuis tant d’années à regarder The Voice depuis son salon et à se projeter dès qu’un coach buzzait pour quelqu’un… Ce soir, son rêve se concrétise enfin. Awan a hâte de monter sur la scène de The Voice pour pouvoir prouver qu’il a sa place. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023