The Voice 2023 - Awan VS Aurélien chantent "Show Must Go On" de Queen (Battles)

Pour sa première Battle de la soirée, Zazie a décidé d'opposer deux talents : Awan et Aurélien. Rappelez-vous, lors des auditions à l'aveugle, Awan avait séduit Zazie et Amel Bent avec un titre d'ABBA. Aurélien, lui, avait été acclamé suite à sa prestation sur "Ave Maria" de Franz Shubert. Ce soir, Zazie met au défi ses deux talents. Awan et Aurélien vont s'affronter sur "Show Must Go On" de Queen. Qui continuera l'aventure ? EXTRAIT Battles du 15 avril 2023