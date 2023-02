The Voice 2023 - Benaël chante "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman - Auditions à l'aveugle

Benaël, 16 ans, interprète ce soir "Envole-moi" de Jean-Jacques Goldman.Benaël fait partie des plus jeunes de la compétition. Encore lycéen, il a décidé de venir se confronter à la scène de The Voice. Grand sportif, il pratique le basket depuis ses 11 ans, un sport qui lui permet de se défouler. Avec une mère danseuse professionnelle et un père musicien amateur, Benaël évolue dans un environnement propice à l’épanouissement artistique. Il est très proche de sa famille, qui est très présente pour le soutenir pour l’aventure - Audtions à l'aveugle. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023