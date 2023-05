The Voice 2023 - Benaël chante "Freed From Desire" Gala (Cross Battles)

Nicoline face à Benaël. Voici l'affiche de la huitième et dernière cross battle de la soirée. Nicoline, talent de la team Bigflo et Oli a interprété un titre de Miley Cyrus "Wrecking Ball". Quant à Benaël, il a décidé de choisir un titre de Gala "Freed From Desire" et de le revisiter à la guitare. Lequel de ces deux talents remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 6 mai 2023.