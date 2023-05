The Voice 2023 - Benaël chante "J'irai où tu iras" de JJ Goldman et Céline Dion (Super Cross Battle)

Voici la quatrième Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Benaël de la Team Vianney à Dame de la Team Big Flo et Oli. Benaël, 16 ans, Look d'enfer, voix particulière, va chanter un titre de Jean-Jacques Goldman et Céline Dion : "J'irai où tu iras". Le choix du coach et non du cœur pour ce jeune talent. Mais, il parait qu'il faut prendre des risques. Réussira-t-il à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023