The Voice 2023 - Bey chante "Je veux" de Zaz - Auditions à l'aveugle

Histoire de dingue ! Bey est arrivé aux auditions à l’aveugle par hasard. Il est venu accompagner sa meilleure amie Tayane au piano pour un casting, mais il s’est fait repérer aussi ! Dans la vie, il est musicien, arrangeur et a son propre studio à Bobigny. A l’âge de 10 ans, il a chanté dans un groupe de métal avec ses frères. Son but est de pouvoir tout faire en musique : composition, arrangement … Il ne vit que pour la musique. Il voit The Voice comme une opportunité de savoir jusqu’où il est capable d’aller. Et il espère aller le plus possible aux côtés de sa meilleure amie Tayane - Bey chante "Je veux" de Zaz. EXTRAIT des auditions à l'aveugle du 11 samedi mars 2023