The Voice 2023 - Cadeau ! Direction les coulisses du premier jour de tournage

Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans les coulisses de votre émission préférée et sentir l'excitation et la pression se faufiler dans les couloirs du studio d'enregistrement. A quelle heure arrivent les coachs ? Que font-ils avant de monter sur scène ? Quels sont leurs habitudes ? On vous emmène dans les coulisses du premier prime de la saison. MOTEUR ! EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023