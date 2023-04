The Voice 2023 - Camille chante "Back To Black" de Amy Winehouse - Auditions à l'aveugle

Camille fait des études dans le but d’être auxiliaire de puériculture. Chanter a toujours été une thérapie, cela l’aide à trouver le bonheur au quotidien, à combattre les moments difficiles. Mais surtout à gagner en confiance. Camille a mis du temps à s’accepter, en dehors « des cases de la société ». Ce soir, Camille chante « Back to black » d’Amy Winehouse, une chanson interprétée en hommage à un ami disparu et qui représente la notion de persévérance. Ce soir, pour son audition à l’aveugle, Camille espère toucher les coachs grâce à sa voix atypique. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023