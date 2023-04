The Voice 2023 - Charline chante "Holding Out For A Hero" de Bonnie Tyler

Ce soir, Charline chante "Holding Out For A Hero" de Bonnie Tyler. Charline est factrice depuis 13 ans. La musique est une passion qu’elle partage en famille. Elle chante grâce à son père, batteur professionnel, qui lui a transmis l’amour de la musique. Avec des influences pop, soul, jazz ou encore afro, Charline adore danser. Quand elle monte sur scène, elle « se met en trans ». Beaucoup de personnes lui disent qu’elle est comme possédée. Dans son quotidien, Charline chante pour s’évader et transmettre son énergie. Même si elle doute toujours d’elle, Charline à la rage de vaincre. Ce soir, elle espère rendre fière sa fille et va essayer de canaliser son énergie débordante sur la scène de The Voice... EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 08 avril 2023