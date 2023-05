The Voice 2023 - Clem chante "Tous les cris, les SOS" de Daniel Balavoine (Super Cross Battle)

Voici la septième et avant-dernière Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Clem de la Zazie et Arslane de la Team Amel Bent. Un sacré défi pour ce talent qui doute énormément. Elle va interpréter un titre de Daniel Balavoine : "Tous les cris, les SOS". Réussira-t-elle à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023