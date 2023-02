The Voice 2023 - Cylia chante "Halo" de Beyoncé - Auditions à l'aveugle

Amel Bent ou Vianney En savoir plus sur

Cylia chante "Halo" de Beyoncé. Cylia est chanteuse professionnelle. Elle a déjà joué dans beaucoup de comédies musicales très connues : « Adam et Eve », « Le retour des 10 commandements », Bodyguard » et récemment elle a tenu le rôle titre dans « Le Roi Lion ». Aujourd’hui, Cylia veut être reconnue en tant qu’artiste à part entière « le seul rôle que je veux jouer aujourd’hui c’est le mien » Son rêve : faire ses concerts avec ses propres chansons et être mondialement connue. EXTRAIT The Voice 2023 du samedi 25 février 2023