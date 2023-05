The Voice 2023 - Dame chante "Et tu danses avec lui" de C. Jérôme (Demi-finale)

Dame, ancien talent de la Team Vianney, a été sauvé par Big Flo et Oli lors d’une battle l’opposant à Benaël. Lors des Super Cross Battles, alors qu’il jouait les premières notes de son morceau, Dame s’est arrêté net en plein milieu de la chanson. Soutenu par les coachs, il a réussi à prendre le dessus sur ses émotions pour se qualifier en demi-finale ! Pour cette demi-finale il chante "Et tu danses avec lui" de C. Jérôme. Alors Dame réussira-t-il à se qualifier pour la finale la semaine prochaine ? Extrait de The Voice du 27 mai 2023.