The Voice 2023 - Troublé, Dame chante "La bonne étoile" de M (Super Cross Battle)

Voici la quatrième Super Cross battle de la soirée. Elle oppose Dame de la Team Big Flo et Oli à Benaël de la Team Vianney. Un duel que les fans de The Voice connaissent puisque ces deux talents se sont déjà affrontés lors des battles dans la Team Vianney. Vianney avait préféré Benaël à Dame, rapidement sauvé par Big Flo et Oli. Dame va interpréter "la bonne étoile" de M. Réussira-t-il à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023