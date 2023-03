The Voice 2023 - Dame chante "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion - Auditions à l'aveugle

Amel Bent, Zazie ou Vianney En savoir plus sur

Dame chante "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion. À 15 ans, Dame a commencé le métier de boucher. Un métier qui le passionne encore aujourd’hui et qui lui a appris les valeurs de la vie. Il aime se rappeler qu’il est « artisan à mi-temps et artiste à plein temps ». Dame est un autodidacte de la musique. Pour son audition à l’aveugle , il veut miser sur sa sensibilité et son originalité. Deux valeurs acquises grâce à son apprentissage de la musique en autonomie. Lui qui n’a pas eu d’enfance, il estime qu’il est en train de vivre son adolescence aujourd’hui à travers The Voice. Il espère que l’étape de son audition à l’aveugle changera sa vie à tout jamais.. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023