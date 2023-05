The Voice 2023 - Dame chante "Un jour je marierai un ange" de Pierre de Maere (Cross Battles)

Pour cette nouvelle Cross Battle de la soirée, Bigflo et Oli décident de présenter Dame sur un titre de Pierre de Maere : "Un jour je marierai un ange". Chanson très tendance actuellement qu'il va s'amuser à revisiter... Les deux frères défient la coach Amel Bent. Face à Dame, Amel demande à Elise de se jeter dans l'arène avec un titre de Pierre Bachelet : "Elle est d'ailleurs". Qui de ces deux talents remportera le vote du public et accèdera à l'étape des Super Cross Battles ? Extrait The Voice du 13 mai 2023