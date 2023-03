The Voice 2023 - Dame, garçon boucher va vous surprendre avec sa reprise d'un titre de Céline Dion

Dame chante "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion. Tout un programme pour celui qui estime qu'il n'a pas eu d'enfance. À 15 ans, Dame a commencé le métier de boucher. Un métier qui le passionne encore aujourd’hui et qui lui a appris les valeurs de la vie. Il aime se rappeler qu’il est « artisan à mi-temps et artiste à plein temps ». Dame est un autodidacte de la musique. Pour son audition à l’aveugle , il veut miser sur sa sensibilité et son originalité. Deux valeurs acquises grâce à son apprentissage de la musique en autonomie. Lui qui n’a pas eu d’enfance, il estime qu’il est en train de vivre son adolescence aujourd’hui à travers The Voice. Il espère que l’étape de son audition à l’aveugle changera sa vie à tout jamais.. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023