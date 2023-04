The Voice 2023 - Dame VS Benaël "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" de Francis Cabrel (Battles)

Pour sa deuxième Battle, Vianney a décidé d'opposer deux talents aux profils bien différents. D'un côté, il y a Benaël, jeune étudiant, puis de l'autre, il y a Dame, boucher depuis l'âge de 15 ans. Tous les deux vont s'affronter sur une chanson d'amour : "Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai" de Francis Cabrel. D'ailleurs, Vianney accompagne ses talents à la guitare. Cela promet une Battle de haut niveau... EXTRAIT Battles du 15 avril 2023