The Voice 2023 - David Dax chante "Circle of life" de Elton John - Auditions à l'aveugle

A seulement 32 ans, David a déjà eu plusieurs vies. Avant de chanter, David a été militaire. Il était fusilier commando dans les forces aériennes françaises, une branche dédiée à assurer la sécurité des bases aériennes en France mais aussi à l'étranger. Evidemment, cette expérience lui a apporté beaucoup de rigueur et de discipline. Mais, un jour, David a eu le déclic et a décidé de tout quitter pour la musique. Ce soir, il interprète le titre "Circle of life" de Elton John. David espére voir les coachs se retourner car il n'a qu'un seul objectif : vivre de sa passion. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023