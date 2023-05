The Voice 2023 - David Dax chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday (Super Cross Battle)

Voici la première Super Cross battle de la soirée. Elle oppose David Dax de la Team Amel Bent. Face à lui, Big Flo et Oli décident d'envoyer une de leurs plus grosses cartouches : Fanchon pour une place en demi-finale. David Dax va interpréter une chanson du taulier, Johnny Hallyday : "Vivre pour le meilleur". Amel Bent croit en son talent qui n'a cessé de progresser, étape par étape. Réussira-t-il à se qualifier pour les demi-finales ? Extrait de The Voice du 20 mai 2023