The Voice 2023 - David Dax VS Nayo VS Marine chantent "Feeling Good" de Nina Simone (Battles)

Pour sa deuxième Battle, Amel Bent décide d'opposer trois talents : David Dax, Nayo et Marine. Ils vont s'affronter sur le titre "Feeling Good" de Nina Simone, version rock. David, Nayo et Marine ont tous les trois une GRANDE voix. Préparez-vous à voir un vrai combat de lions sur la scène de The Voice ! Le choix s'annonce difficile pour la coach Amel Bent. EXTRAIT Battles du 15 avril 2023