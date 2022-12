The Voice 2023 - Découvrez la Bande Annonce de la nouvelle saison

The Voice 2023 promet une saison exceptionnelle avec un quatuor inédit et avec une grande nouveauté : un double fauteuil pour la première fois avec l’arrivée de BIGFLO ET OLI et le grand retour de l'emblématique ZAZIE. À leurs côtés, deux coachs incontournables AMEL BENT et VIANNEY ! La famille The Voice s'agrandit et est fière d’accueillir pour la première fois un duo de coachs : Bigflo et Oli.