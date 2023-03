The Voice 2023 - Doya chante "Ave Cesaria" de Stromae - Auditions à l'aveugle

Mélissa et Marina sont soeurs et elles vont interpréter ce soir le titre "Ave Cesaria" de Stromae. En 2018, elles créent leur groupe : Doya. Elles ont décidé de lâcher leurs carrières pour la musique. Marina était conductrice de travaux tandis que Mélissa venait de terminer ses études de kiné. Dans leur maison, elles ont créé leur propre studio de musique. Avec des parents espagnols, les deux filles ont été baignées dans une atmosphère musicale inspirée du flamenco. Dans leur groupe, elles aiment aborder plusieurs styles de musique en mêlant le flamenco à des sonorités latino, pop ou encore électro. Pour elles, The Voice est un défi et elles espèrent plaire aux coachs. EXTRAIT des Auditions à l'aveugle du samedi 25 mars 2023