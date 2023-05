The Voice 2023 - Doya chante "Ca va, ça vient" de Vitaa et Slimane (Cross Battles)

Prichia et Mea face à Doya. Voici l'affiche de la septième cross battle de la soirée. Elle promet d'être riche en créativité. Prichia et Mea, talents de la team Zazie ont interprété un titre de Stromae "Alors on danse". Quant au groupe Doya, elles ont décidé de choisir un titre de Vitaa et Simane "Ca va, ça vient". Parmi elles, qui remportera le vote du public ? Extrait the Voice du 6 mai 2023.