The Voice 2023 - Doya VS Los Malunos chantent "Ingobernable" de C. Tangana (Battles)

Pour leur seconde Battle de la soirée, Bigflo et Oli décident d'opposer un duo face à un quatuor : Doya VS Los Malunos. Une Battle de dingue aux accents latinos puisqu'ils vont s'affronter sur le titre "Ingobernable" de C.Tangana. Une Battle à 6 voix, du jamais vu dans The Voice. Qui poursuivra l'aventure aux côtés de Bigflo et Oli ? EXTRAIT Battles du 22 avril 2023