The Voice 2023 - Elio chante "Salope !" de BigFlo et Oli - Auditions à l'aveugle

Elio chante "Salope !" de BigFlo et Oli. Elio est étudiant en STAPS à Montpellier. Il se définit comme « un rappeur observateur ». Il a énormément voyagé et revient d’un tour d’Europe en vélo avec un ami du lycée. Une aventure incroyable de 12 000 kms, pendant laquelle il a traversé 26 pays ! Cette expérience a été très formatrice et l’a beaucoup inspiré pour sa musique. En observant les gens durant son voyage, il a écrit de nombreux textes et se sert de cela au quotidien pour nourrir ses compositions. Grâce à The Voice il compte bien défendre sa place en tant qu’artiste à part entière. . EXTRAIT des Auditions à l'aveugle de The Voice du samedi 4 mars 2023