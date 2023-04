The Voice 2023 - Elio VS Nicoline chantent "Evidemment" de Orelsan et Angèle (Battles)

Pour leur toute première Battle, Bigflo et Oli ont décidé d'opposer deux talents : Elio, le rappeur observateur qui avait séduit ses coachs et Zazie lors des auditions à l'aveugle ainsi que Nicoline, au grain de voix si particulier. Ce soir, Elio et Nicoline vont s'affronter sur le titre "Evidemment" de Orelsan et Angèle. Qui gardera sa place ? EXTRAIT Battles du 15 avril 2023