The Voice 2023 - Emission du 13 mai 2023 - Partie 1

Place aux toutes dernières CROSS BATTLES de la saison !!! Ce soir, les coachs vont une nouvelle fois devoir montrer leur talent de fin stratège... Contrairement aux autres coachs, Bigflo et Oli n'ont qu'un seul talent de qualifié. Mais rien n'est encore joué... Certains talents vont vous surprendre et les cartes vont être redistribuées. Alors, qui décrochera son ticket pour les Super Cross Battles ? Extrait de l'emission The Voice du 13 mai 2023