The Voice 2023 - Emission du 13 mai 2023 - Partie 2

Partie 2 des Cross Battles. Le Team de chaque coach se dessine de plus en plus... Mais patience, il reste encore quelques talents à découvrir : Dame, Elise, Xavier, Lummen Nae, Giulia, Fanchon, Lola et Micha. A votre avis, qui décrochera son ticket pour les Super Cross Battles ? Restez connectés car la semaine prochaine, un coach emblématique intègre l'aventure pour une mission particulière... Extrait de l'émission The Voice du 13 mai 2023