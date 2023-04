The Voice 2023 - Emission du 15 avril 2023 - Partie 1

Après les Auditions à l’Aveugle arrive le temps des célèbres Battles. C’est une étape vocalement puissante, mais redoutable émotionnellement parce que les coachs vont devoir se séparer de la moitié de leur équipe. Les talents s’affronteront en duo ou en trio sur une même chanson sur la scène de "The Voice". À la fin de leur performance, leur coach aura la lourde tâche de n’en garder qu’un pour la suite de l’aventure.Les coachs pourront de nouveau voler des talents tout au long des Battles, ce qui pimentera encore plus la compétition puisque 4 talents auront le droit à une seconde chance.Les coachs seront au cœur de la battle de leurs talents. Le coach assistera à la compétition depuis le centre de la scène, sur un fauteuil dédié et aura la chance de vraiment ressentir la battle de ses talents en étant en totale immersion. Un dispositif qui pourra même nous réserver de belles surprises et des battles inédites ! Est-ce que cette nouveauté va aider les talents ou au contraire les déstabiliser ? Pour encore plus d'immersion et d'inattendu, les talents de chaque équipe seront présents en plateau et assisteront aux prestations des autres. Les talents, comme les coachs, ne connaîtront pas l'ordre de passage.