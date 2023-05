The Voice 2023 - Emission du 20 mai 2023 - Partie 1

Après des Cross Battles hautes en couleur, les coachs vont devoir à nouveau montrer leur talent de stratège pour s’affronter dans l’ultime étape avant les grands shows en direct : les Super Cross Battles. Pour ces Super Cross Battles, la mécanique est sensiblement la même que l’étape des Cross Battles. À chaque duel, un coach choisit un de ses talents, et désigne un autre coach à affronter. Les deux talents montent chacun leur tour sur le plateau pour interpréter le titre de leur choix, et c’est le public présent qui votera, mais pas seulement ! En effet, pour ces Super Cross Battles, le public ne sera plus le seul à avoir le pouvoir sur l’avenir des talents.