The Voice 2023 - Emission du 20 mai 2023 - Partie 2

Mika, coach emblématique de « The Voice » fait son retour en tant que super-coach dans le fauteuil rouge. Il aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents préférés, et son vote constituera 10% des voix du résultat final de chaque Super Cross Battle.L’enjeu est de taille pour nos coachs, car le vote de Mika peut tout faire basculer. Les coachs vont devoir redoubler d’attention, et user d’une stratégie sans faille afin de pouvoir réussir à qualifier leurs talents pour la demi-finale !