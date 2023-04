The Voice 2023 - Emission du 29 avril 2023 - Partie 1

Dernière soirée des battles de la saison. Nos coachs ont déjà tous volé un talent. Zazie a volé Maryline, Bigflo et oli, Dame, Amel Bent les Los malunos et Vianney Thomas Larose. Vont-ils une nouvelle fois appuyer sur le buzzer rouge ? Vont-ils une dernière fois céder à la tentation ? Vont-ils rester raisonnables ? Ce soir, il reste 9 battles. 9 possibilités de céder... Ou pas. Ce soir, on retrouve Fanchon, Aiden, Jessica, Jérémy Levif, Kads, Tayane, Clem, Julie Aisha, Sydney Ferrier, Jade Nahony, nade, Andreea, Valentin, Supernova, Arslane, Malicia, Hanna et Annamaria.