The Voice 2023 - Finale du 3 juin 2023 - Partie 1

Ils étaient près de 100 talents à monter sur le plateau de « The Voice » pour espérer voir les fauteuils se retourner. Ils ne sont maintenant plus que 4 talents finalistes, et tous ont pour objectif de remporter le trophée de « The Voice » 2023. À l’issue d’une Demi-Finale d'exception, les téléspectateurs ont choisi leurs 4 talents préférés toutes équipes confondues. Préparez-vous maintenant à passer une soirée spectaculaire pour la Grande Finale ! Au programme : de grands moments de musique et d’émotion, d’incroyables performances vocales, des duos époustouflants et des prestations impressionnantes !