The Voice 2023 - Emission du 4 mars 2023 - Partie 1

Deuxième soirée des auditions à l'aveugle de cette nouvelle saison de The Voice. On retrouve nos coachs Amel Bent, Vianney, Zazie et BigFlo et Oli. Ce soir, ils vont devoir batailler pour tenter de récupérer des talents puissants. Au programme : Andreea chante "it's a man man man world" de James Brown. Kiona Chante "La vie d'artiste" de La Zarra. Ddöve chante "Disco Inferno" de The Tramps. Thomas Larose chante "Caravane" de Raphaël. et Micha chante "Stand Up" de Cynthia Erivo. REPLAY partie 1 du samedi 4 mars 2023